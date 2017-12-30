تصريحات مثيرة للجدل لمورينيو عقب تعاقد ليفربول مع فان دايك

أعلن نادي ليفربول مؤخرًا تعاقده مع المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك قادمًا من ساوثهامبتون في صفقة قياسية قُدرت بحوالي 70 مليون جنيه إسترليني كأغلى مدافع في تاريخ كرة القدم ضاربًا الرقم القياسي المُسجل باسم الإنجليزي جون ستونز الذي انتقل من إيفرتون إلى مانشستر سيتي بحوالي 53 مليون جنيه إسترليني الصيف الماضي.

وانتقد جوزيه مورينيو المبلغ المدفوع في فان دايك، حيث قال: “75 مليون يورو في فيرجيل فان دايك أراه أمرًا مبالغًا فيه، فهو ليس أفضل من باولو مالديني ولا جوسيب بيرجومي ولا حتى ريو فيرديناند، هو لاعب متميز وصفقة رابحة للريدز، ولكن المبلغ المدفوع كبير جدًا”.

وأكمل مورينيو حديثه حيث تطرق إلى الحديث عن قضية الارتقاع الجنوني في أسعار اللاعبين والتي حلت على أوروبا منذ سنواتٍ قليلة مُعتبرًا إياها ظاهرة غريبة بأن تحدث بهذا الشكل المفاجئ وبلا مُقدمات، الأمر الذي جعل أغلب الصفقات التي يتم إجراءها مؤخرًا تتم لأسباب تجارية وليس لأسباب رياضية حسب ما وصف هو.

يُذكر أن فيرجيل فان دايك كان هدفًا للمدرب الألماني يورجن كلوب منذ الصيف الماضي، ولكن مفاوضات ليفربول معه بدون علم إدارة ساوثهامبتون أدت إلى تهديد إدارة ساوثهامبتون بتقديم شكوى للفيفا، مما أدى إلى انسحاب ليفربول من الصفقة، إلا أنه عاد ليحسمها شتاءً.