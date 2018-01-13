تطبيق تكنولوجيا خط المرمى فى الدوري الفرنسي

قررت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم الخميس تعليق تكنولوجيا خط المرمى بشكل “فوري”، بعد سلسلة من الأخطاء التي شابت استخدامها، بحسب ما أعلن المدير العام لرابطة دوري كرة القدم ديدييه كييو ، ويشمل القرار كل المباريات التي تقام بإشراف الرابطة، وأبرزها دوري الدرجة الأولى وكأس الرابطة، ويأتي غداة حصول خطأين الأربعاء في مباريات الدور ربع النهائي لكأس الرابطة ، وحذرت الرابطة الشركة الشهر الماضي من إمكان فسخ عقدها مع بطولة الدوري في حال ظهور أخطاء إضافية.

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