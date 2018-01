تقارير.. إيكاردي يجتاز الفحوصات الطبية في ريال مدريد

أكد المُدرب الفرنسي “زين الدين زيدان” أن رئيس ريال مدريد “فلورنتينو بيريز” تواجد في غرفة خلع الملابس للنادي الأبيض الإسباني في ملعب بالايدوس وذلك عقب التعادل وفقدان نقطتين أمام سيلتا فيغو مساء الأحد في الدوري الإسباني.

ووفقا لشبكة “دياريو جول” الإسبانية فإن فلورنتينو بيريز بدأ تحركاته بقوة من أجل ضم المهاجم الأرجنتيني الدولي “ماورو إيكاردي” من صفوف إنتر ميلان لحل مشاكل الفريق الهجومية حيث لم يسجل أي لاعب أكثر من 4 أهداف في صفوف ريال مدريد في الدوري هذا الموسم.

ولم يسجل كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد الحالي سوى 5 أهداف في مختلف المسابقات من بينهم هدفين في الدوري الإسباني وهو ما يؤكد تراجع أداء اللاعب من الناحية التهديفية

وقرر ريال مدريد دفع 120 مليون يورو من أجل التعاقد مع ماورو إيكاردي 24 عاما خلال الأيام القليلة المقبلة كما اجتاز اللاعب الأرجنتيني الدولي الفحوصات الطبية في ريال مدريد تمهيدا للانتقال لصفوف النادي الأبيض الإسباني.

يذكر أن ماورو إيكاردي ثاني هدافي الدوري الإيطالي في الموسم الحالي برصيد 18 هدفا من أصل 35 لانتر ميلان بنسبة بلغت 51 % من أهداف النيراتزوري.

