تيفيز: “لم أكن ألعب كرة القدم فى الصين، كنت في نُزهة”

أكد كارلوس تيفيز، مهاجم بوكا جونيورز الأرجنتيني، أن فترة لعبه في الدوري الصيني الماضية لم تعجبه، مشيرا إلى أنه رغب في العودة إلى بوكا فور وصوله للصين بعد صفقة تاريخية أبرمها فريق شنغهاى شينوا ديسمبر 2016، وقال تيفيز فى تصريحات لشبكة “Tyc” الأرجنتينية: “لم أكن ألعب كرة القدم فى الصين، كنت فى نُزهة، وعدت إلى مكاني في بوكا” هذا التصريح يوضح أن اللاعبين ينتقلون إلى الصين من أجل المال فقط، وتابع لاعب جوفنتوس السابق: “أعلم أن الجميع هناك مستاءون من طريقة رحيلي، لكن ما حدث هو الطبيعي، ولم يكن لدي الحماس والوضعية الصحيحة لأقدم أفضل ما لدي، وكان ذلك سيجرح مشاعر الجماهير مهما فعلت”.

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