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تيفيز يبدأ مشواره في الأرجنتين بمباراة ودية مع أصدقاء طفولته

13 جانفي، 2018 آخر الأخبار, الحدث, كواليس النجوم 59 زيارة

كشف موقع شبكة “تي واي سي سبورتس” أن تيفيز لعب مع أصدقائه داخل أحد شوارع الحي الواقع بمنطقة “سويداديلا”، التي تبعد 20 كيلومترا عن غرب بوينس آيرس ، تأتى هذه المباراة بعد عودة تيفيز إلى موطنه الأرجنتين للعب بقميص بوكا جونيورز مجدداً بعد قضاء عام فى الدوري الصيني ، أنشئ هذا الحي الذي ولد فيه تيفيز فى مطلع السبعينيات من القرن الماضي، وهو يحتوي على عصابات عديدة حسبما ذكر الموقع.

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