كشف موقع شبكة “تي واي سي سبورتس” أن تيفيز لعب مع أصدقائه داخل أحد شوارع الحي الواقع بمنطقة “سويداديلا”، التي تبعد 20 كيلومترا عن غرب بوينس آيرس ، تأتى هذه المباراة بعد عودة تيفيز إلى موطنه الأرجنتين للعب بقميص بوكا جونيورز مجدداً بعد قضاء عام فى الدوري الصيني ، أنشئ هذا الحي الذي ولد فيه تيفيز فى مطلع السبعينيات من القرن الماضي، وهو يحتوي على عصابات عديدة حسبما ذكر الموقع.
الرئيسية / آخر الأخبار / تيفيز يبدأ مشواره في الأرجنتين بمباراة ودية مع أصدقاء طفولته
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