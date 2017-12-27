تيليغراف: ليفربول حسم التعاقد مع فان ديك في صفقة قياسية

أندية عديدة دخلت في سباق التعاقد مع المدافع الهولندي الذي كان يضعه ليفربول على رأس أهدافه في سوق الانتقالات

فان ديك كان قريباً من الانتقال إلى ليفربول الصيف الماضي مع رغبته في اللعب للريدز، لولا غضب إدارة ساوثامبتون من طريقة تفاوض ليفربول وتقديم شكوى رسمية إلى الاتحاد الإنجليزي ما جعل الريدز ينسحبون من تلك الصفقة.

المدافع الهولندي كان مازال على رأس قائمة أهداف ليفربول في سوق الانتقالات، مع دخول ناديي مانشستر سيتي وتشيلسي في سباق التعاقد مع فان ديك.

عرض ليفربول الأخير إلى ساوثامبتون للتعاقد مع فان ديك كان مقابل 60 مليون جنيه استرليني، إلا أن مصادر تيليجراف تؤكد اتفاق الناديين بعد جلسات عديدة في الأيام الأخيرة ومفاوضات كثيرة قربت وصول الهولندي إلى آنفيلد مقابل 75 مليون استرليني في صفقة قياسية ستجعل منه أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم وسيكون ثاني أغلى لاعب في الدوري الإنجليزي خلف الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد (90 مليون استرليني من يوفنتوس الإيطالي).

ماوريسيو بيلليجرينو، مدرب ساوثامبتون، يستبعد فان ديك من المشاركة مع القديسين في المباريات الأخيرة بالدوري الإنجليزي وكان آخرها أمام تشيلسي، هيدرسفيلد وتوتنهام هوتسبر نظراً لعدم الاستقرار على حالة اللاعب واستمراره مع الفريق مع العديد من الأنباء التي كانت ترجح رحيله.

مرتبط