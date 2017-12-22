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جريزمان يتجاهل بنزيمة في تصويت أفضل لاعب فرنسي

22 ديسمبر، 2017 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإسباني, الدوري الفرنسي, ملاعب العالم 59 زيارة

تجاهل الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد الاسباني مواطنه كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد في تصويت مجلة فرانس فوتبول لأفضل لاعب فرنسي هذا العام.

وذكرت صحيفة سبورت الاسبانية أنه في التصويت لمجلة فرانس فوتبول ، صوت اللاعب جريزمان ، للاعب وسط موناكو توماس ليمار على رأس قائمة أفضل خمس لاعبين فرنسيين.

وأوضحت الصحيفة أن جريزمان الحائز على الكرة الذهبية في العام الماضي كأفضل لاعب فرنسي ، صوت هذا العام على الخمسة الاوائل كأفضل لاعبين فرنسيين ، حيث لم يعطي لاعب أتلتيكو صوته لبنزيمة ، على الرغم من أن الآخير ساعد فريقه ريال مدريد على الفوز ببطولة الدوري الاسباني ، ودوري أبطال أوروبا للعام الثاني على التوالي.

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