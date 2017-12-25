جماهير ريال مدريد تتساءل..أين تدعيمات الصيف؟

سقط نادي ريال مدريد الإسباني في فخ الهزيمة على ملعبه أمام ضيفه برشلونة بمباراة الكلاسيكو بثلاثة أهداف نظيفة ببطولة الليغا.

وبات السؤال الذي يدور في ذهن جميع عشاق النادي الملكي أين صفقات ريال مدريد الصيفية؟ حيث أصبح جميع اللاعبين الجدد الذي ضمهم الميرنغي هذا الصيف خارج حسابات زين الدين زيدان مدرب الفريق طوال الفترة الماضية.

وكان البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النادي الملكي قد ابدى أسفه بسبب قيام إدارة الميرنغي بالإستغناء عن خدمات الثلاثي بيبي وموراتا وخاميس رودريغيز مطلع هذا الموسم حيث لم يشكك النجم البرتغالي في قدرات الصفقات الصيفية الجديدة هذا الموسم ولكنه أكد أن رحيل اللاعبين الكبار سيمُثل خسارة كبيرة.

وكان ريال مدريد قد عزز صفوفه هذا الموسم بضم العديد من لاعبيه الشبان والذي قام بإعارتهم لأندية أخرى خلال الفترة الماضية بالإضافة لضم لاعبين من أندية أخرى حيث قامت الإدارة بإستعادة الثلاثي فاييخو وماركوس لورينتي وبورخا مايورال فيما تعاقد مع داني سيبايوس من نادي ريال بيتيس الإسباني وثيو هيرنانديز من اتلتيكو مدريد.

وكشفت التقارير الصحفية أن لاعباً وحيداً من الصفقات الخمسة قد تواجد على دكة بدلاء الفريق بمباراة الكلاسيكو الاخيرة وهو ثيو هيرنانديز فيما تم إستبعاد باقي اللاعبين وهو ما يعكس مدى إقتناع زيدان بقدراتهم.

وأصبح ريال مدريد على حافة السقوط بالهاوية والمجهول وذلك لتراجعه الكبير هذا الموسم فضلاً عن إبتعاد غريمه برشلونة بصدارة جدول ترتيب هذا الموسم بالليغا بفارق 14 نقطة كاملة مع وجود مباراة مؤجلة لمصلحة الملكي.

وتم حساب مشاركة الخمس صفقات بالدقيقة منذ إنضمامهم للنادي الملكي مطلع هذا الموسم حيث كان صاحب النصيب الأكبر بالمشاركة بين الخماسي ثيو هيرنانديز والذي خاض 623 دقيقة ثم داني سيبايوس بواقع 457 دقيقة ثم ماركوس لورينتي بواقع 438 دقيقة وبورخا مايورال بواقع 437 دقيقة ثم فاييخو بواقع 359 دقيقة.

وتنتظر جماهير ريال مدريد بفارغ الصبر فتح نافذة سوق الإنتقالات الشتوية المقبلة وذلك من أجل معرفة ما تنويه الإدارة ورؤية لاعبين جدد قادرين على إنتشال الفريق من الأزمة الحالية.