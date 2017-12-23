جماهير ريال مدريد تهاجم زيدان بشدة وترفض قراره المفاجئ

صبت جماهير ريال مدريد الإسباني غضبها على الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق بعد خسارة موقعة الكلاسيكو أمام برشلونة 3-0 في البرنابيو بالجولة السابعة عشر من الدوري.

واعترضت جماهير الريال على التشكيلة الأساسية التي بدء بها لقاء اليوم أمام برشلونة خاصة بعد قرار إبقاء إيسكو على مقاعد البدلاء ومشاركة الكرواتي كوفاسيتش بديلاً له.

قامت صحيفة آس الإسبانية باستطلاع رأي جماهير الريال حول قرار زيدان بإبقاء إيسكو على مقاعد بدلاء الفريق في مواجهة الكلاسيكو اليوم بالبرنابيو.

واشارت الصحيفة إلى أن الجماهير رفضت بشدة قرار زيدان المفاجئ والغريب بجلوس إيسكو على مقاعد البدلاء والدفع بالكرواتي كوفاسيتش حيث كان من المتوقع البدء بإيسكو في التشكيلة الأساسية نظراً للأدوار الهجومية التي يقدمها بالفريق بجانب مشاركته المستمرة طوال الفترة الماضية على عكس كوفاسيتش الذي عاني من قلة المشاركات مع الفريق.