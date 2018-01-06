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جماهير مانشستر سيتي تحيي سيلفا في الدقيقة 21

6 يناير، 2018 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإنجليزي, ملاعب العالم 36 زيارة

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حيت جماهير مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم، نجمها دافيد سيلفا، خلال مباراة بيرنلي، بعدما شارك في اللقاء رغم الظروف الشخصية التي يمر بها.

وغاب سيلفا عن 3 مباريات للفريق مؤخرًا، بسبب سفره لإسبانيا لمتابعة ولادة ابنه المبكرة جدًا، حيث تم وضع الرضيع تحت الرقابة والمتابعة الدورية.

حيث حيت جماهير مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد، صفقت لدافيد سيلفا في الدقيقة التي تحمل رقم قميصه “21”، بعدما قرر المشاركة في المباراة صباح اليوم فقط.

وتخطّى مانشستر سيتي عقبة ضيفه بيرنلي، وتغلّب عليه 4-1، في ملعب “الاتحاد”، مساء اليوم السبت، ليتأهل إلى الدور الرابع من المسابقة.

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