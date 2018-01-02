جماهير مانشستر يونايتد تنقلب على روني

وافق مانشستر يونايتد على رحيل مهاجمه واين روني في الصيف الماضي من أجل احياء مسيرة اللاعب الكروية من خلال العودة لفريقه السابق إيفرتون من جديد.

صاحب الـ32 عاما عاد إلى ملعب غوديسون بارك في صفقة انتقال مجانية عقب 13 عاما من التواجد في مسرح الأحلام وهو قرار لم يندم عليه واين روني لكونه أعاد اكتشاف نفسه مرة أخرى مع الفريق الأزرق

في 17 مباراة في الدوري الممتاز في ايفرتون، سجل روني 10 أهداف، بما في ذلك مواجهة مذهلة ضد وست هام في نوفمبر.

الغولدن بوي تساوى في الأهداف مع لاعبين مثل روميلو لوكاكو وألفارو موراتا الذين انضموا إلى تشيلسي و يونايتد في الصيف الماضي مقابل 58 مليون جنيه استرليني و 75 مليون جنيه استرليني على التوالي.

روني غاب عن أخر مباراتين لايفرتون لكنه عاد مساء الأثنين لمواجهة فريقه السابق مانشستر يونايتد بحثا عن الفوز والهدف رقم11.

وكان السؤال الذي طرحه الكثير من الناس قبل المباراة هو ما إذا كان روني سيحتفل إذا نجح في هز شباك الحارس الإسباني دافيد دي خيا لكن الغولدن بوي لم ينجح في التسجيل ربما كان هذا بسبب الأغنية التي رددها جماهير مانشستر يونايتد قبل بداية اللقاء.

ونالت جماهير مانشستر يونايتد انتقادات قاسية بسبب اهانة المهاجم الذي طالما ما سجل وصنع الكثير من الأهداف لفريق ملعب الأولد ترافورد.

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