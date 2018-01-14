جماهير نابولي لا تعارض رحيل وناس لكن بشرط

على بعد أسبوعين من غلق باب التحويلات الشتوية مازالت إدارة نابولي مترددة بشأن تسريح بعض اللاعبين وشراء لاعبين آخرين، حيث كشفت التقارير أمس أن الإدارة تفكر مليا بصم اللاعب ديلوفيو نجم البارصا وميلان سابقا وهو صفقة قالت عديد التقارير أنها كبيرة جدا وربما يكون أحسن من الشاب ادم وناس ما يعني أن الجماهير لن ترفض في هذه الحالة رحيل الجزائري الذي يلقى دعما غير مسبوق من الإعلام ومن الجماهير المحبة له، قدوم ديلوفيو في الفترة المقبلة سيعني وبكل تأكيد رحيل وناس خاصة أن النادي قد ضم قبل أيام فقط الجزائري الآخر زين الدين مشاش وكلهم ينشطون في مراكز الوسط .

كوليبالي: ” على وناس أن يدرك أن الكرة الإيطالية تختلف عن الفرنسية”

تكلم الدولي السنغالي خاليدو كوليبالي في تصريحات له لصحيفة “ال ماتينو” عن مواهب نادي نابولي ومن بينها ادم وناس، كوليبالي شرح لجماهير النادي الأسباب التي أدت لتأخر تفجير موهبة الجزائري رغم كل ما قيل عنه قبل قدومه لكنه في المقابل شدد على أنه موهبة كبيرة وفي هذا الشأن قال:” سعدت كثيرا لأن النادي وقع مع وناس لكنه تلقى بعض الصعوبات في بداية المسوون وناس لاعب جيد لكن عليه أن يدرك أن طيعة الكرة الإيطالية تختلف تماما عن طبيعة الكرة الفرنسية، أضف إلى ذلك أنه وجد لاعبين كبار أمامه مثل إنسيني ومرتينس ومن الصعب جدا أن يجلسهم على الدكة بكل سهولة ” لينهي حديثه بالقول:” شخصيا أعتبره من أكثر اللاعبين موهبة في الفريق “.

بورقعة- ع

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