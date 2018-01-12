جوارديولا يرد على مقارنات صلاح وميسي

أكد مدرب مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، أن مباراة فريقه أمام ليفربول ضمن الجولة الـ 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ستكون صعبة، خاصة أنها على أرضية ميدان آنفيلد.

وقال جوارديولا، في تصريحاته التي نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: “اللعب في الآنفيلد اختبار صعب، فهو أحد أخطر الملاعب في العالم”.

وعن المدرب يورجن كلوب، أوضح: “لقد تعرفت على كلوب في ألمانيا، إنه مدرب يحاول اللعب على الهجوم دون خوف.. إن كان علينا أن ندافع فسوف نفعل ذلك، الموسم الماضي لم نلعب جيدًا هناك، ولكن لتحقيق الألقاب يجب أن تفوز في هذه الملاعب، لقد فعلنا هذا في ستامفورد بريدج وأولد ترافورد، والآن حان دور آنفيلد”.

وأردف: “أنا لا أثق في الإحصائيات، ولكننا طوال 45 عامًا لم نفز سوى في مناسبتين، هذا يشير إلى صعوبة المهمة، إلا أن الأرقام موجودة لكي نكسرها”.

وبعد سؤاله عن النجم المصري محمد صلاح، وأوجه الشبه بينه وبين ليونيل ميسي أجاب: “أنا أحترم صلاح كثيرًا، ولهذا فأنا أطلب منكم أن تتجنبوا مقارنته بالآخرين”.

وعبر جوارديولا عن انزعاجه من سؤاله حول الصفقات القادمة، وخاصة إمكانية قدوم أليكسيس سانشيز، مشيرًا إلى أن “أحد أسباب إنجازات الكرة الإسبانية في العقد الأخير، أنهم يتحدثون أكثر حول ما يقع داخل رقعة الميدان”.

وضرب المثل بتغيير مدرب آرسنال، آرسين فينجر، لخطته إلى اللعب بـ 5 مدافعين بدلاً من 4، مؤكدًا أن هذه الحادثة “كانت لتشعل العديد من النقاشات في إسبانيا”.

وعن ردة فعل جماهير ليفربول، إزاء لاعبهم السابق رحيم سترلينج، قال بيب: “حدوث مثل هذه الأشياء، يعني أنه كان محبوبًا، أنا أتفهم هذا، ولكنها لن تكون المرة الأولى التي يعود فيها إلى هناك، هو الآن أكثر نضجًا وعليه أن يكون هادئًا”.