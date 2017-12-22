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جوارديولا يعلن رأيه في مباراة الكلاسيكو ويكشف الفريق الافضل

22 ديسمبر، 2017 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإسباني, ملاعب العالم 94 زيارة

أعترف بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي أن فريقه السابق برشلونة أفضل من ريال مدريد ، وذلك قبل مباراة الكلاسيكو المقررة بينهما يوم السبت المقبل بالليغا.

وتحدث جوارديولا عن مباراة الكلاسيكو ، وقال في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت الاسبانية:من حيث النقاط ، هناك مسافة كبيرة بينهما ، وحتى الآن برشلونة أفضل من ريال مدريد.

وعلى الرغم من فارق النقاط ، أكد بيب أن هذا النوع من المباريات لا يوجد به فريق مفضل للفوز ، حيث قال:هذين الناديين من الفرق الكبرى ، ليس لدي شك في ذلك ، وبسبب هذا أعتقد أنه في الكلاسيكو لن يكون هناك فرق كبير بينهما ، غداً الكلاسيكو وأي شيء يمكن أن يحدث.

وأختتم جوارديولا حديثه قائلاً:لا أعتقد أنني سأشاهد المباراة ، سنلعب لاحقاً ، وسأحاول أن أركز على مباراة بورنموث.

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