جوارديولا يوافق على طلب سيلفا

وافق الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، على طلب مواطنه دافيد سيلفا لاعب السيتزينز، بعد مباراة بيرنلي في دور الـ64 لكأس الاتحاد الإنجليزي.

وشارك سيلفا في مباراة مانشستر سيتي اليوم السبت أمام بيرنلي، التي انتهت بفوز مان سيتي بأربعة أهداف مقابل واحد.

وقالت صحيفة “ميرور” البريطانية إن جوارديولا وافق على سفر دافيد سيلفا إلى إسبانيا من أجل التواجد بجانب نجله المولود حديثًا، والذي يقاتل من أجل مواصلة الحياة.

وكان سيلفا قد تواجد مؤخرًا في إسبانيا برفقة نجله المولود مبكرًا قبل موعد ولادته بوقت طويل، مما جعله يدخل مرحلة صعبة بين الحياة والموت.

يشار إلى أن جماهير مانشستر سيتي صفقت لسيلفا في الدقيقة التي تحمل رقم قميصه “21”، بعدما قرر المشاركة في المباراة صباح اليوم فقط.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.