جوفنتوس لا يزال يسعى لضم غلام وسيقوم بمحاولة أخرى في جانفي

كشفت أمس صحيفة “الكوريري ديلو سبور” الإيطالية الشهيرة أن إدارة جوفنتوس ممثلة في الرئيس ماروتا مازالت ترغب في ضم الدولي الجزائري فوزي غلام وبشدة، الكوريري قالت أن غلام بالنسبة لإدارة السيدة العجوز هو الوريث الشرعي للجهة اليسرى في الفريق والكل يراه باللونين الأسود والأبيض مستقبلا، خاصة في حال رحيل المدافع البرازيلي أليكس ساندرو والمتوقع أن يحدث في جانفي الداخل أو في الصيف في أبعد الاحتمالات .

سعره ليس كبيرا وأربعون مليون بالنسبة لجوفنتوس سعر لا يذكر

بحسب التقارير الإيطالية دائما فإن تجديد غلام في ناديه ليس بمشكلة بالمرة، حيث أصر الجزائري على وضع شرط جزائي منخفض وصل لأربعين مليون أورو فقط وهذا بسبب تعنت الإدارة في رفع راتبه وحسنا فعل غلام ووكيل أعماله لأن إدارة جوفنتوس ستدفع الأربعين مليون أورو بكل سهولة، وما عليها إلا إقناع الجزائري بالانضمام، وكانت عديد التقارير قد أكدت قبل تجديد غلام لعقده أن جوفنتوس عرض عليه راتبا وقدره 5 ملايين أورو كاملة، لكنه رفض وفضل البقاء في ناديه الحالي.

الشرط الجزائي للأندية خارج إيطاليا ونابولي لن يرضى ببيعه لجوفنتوس

رغم أن إدارة جوفنتوس ترى أنها قادرة على شراء عقد غلام إلا أن الأمر يبقى صعبا إن لم نقل مستحيلا، فالأربعون مليون أورو التي تتكلم عنها الكوريري ديلو سبور هي الشرط الجزائي فعلا في عقد غلام لكنه شرط جزائي للأندية من خارج إيطاليا أما الأندية الإيطالية فهي مطالبة بالتفاوض أولا مع إدارة النادي الجنوبي وهنا ندرك أن الأمر أشبه بالمستحيل نظرا للعلاقة المتوترة بين الناديين منذ صفقة البيبيتا غونزالو هيغواين .

ماروتا يسعى لزعزعة استقرار نابولي وخلق شرخ في العلاقة بين غلام ورئيس ناديه

في نفس السياق قالت صحيفة “إل ماتينو” الإيطالية أن جوفنتوس يرغب فعلا بضم غلام وسيقدم عرضا رسميا في جانفي المقبل لكنه يدرك أن قبول العرض يبقى صعبا جدا نظرا للعلاقة المتوترة بين الطرفين وهو ما أشرنا إليه، لكن رغم ذلك يملك ماروتا أهدافا غير رياضية، حيث سيسعى لزعزعة استقرار نادي نابولي المنافس الأول على لقب الدوري ولما لا خلق شرخ في العلاقة بين غلام وهو من كوادر الفريق وبين رئيسه أوريليو دي لاورنتيس وهو ما سيؤدي لمشاكل كثيرة، يذكر أن إدارة جوفنتوس استعملت نفس الأسلوب في صفقة هيغواين، وهو ما أدى لتنابز كبير وحرب تصريحات بين هيغواين ورئيس ناديه.

صحيفة ليكيب ترشح غلام لجائزة أحسن ظهير أيسر في العالم

كاعتراف منها بالمستوى الراقي الذي قدمه فوزي في السنة الحالية 2017 رشحت صحيفة “ليكيب الفرنسية الذائعة الصيت الجزائري لجائزة أحسن ظهير أيسر في العالم، الصحيفة الفرنسية وضعت لمتابعيها أفضل عشر لاعبين في مركز الظهير الأيسر وطلبت منهم اختيار الأحسن للدخول في تشكيلة الموسم وبصورة طبيعية حجز الجزائري مكانا له، وسينافس فوزي كبار اللاعبين على الجهة اليسرى في العالم مثل مارسيلو، فيليبي لويس، ألابا، اليكس ساندرو، ماركوس ألونسو خوردي ألبا وغيرهم، ويعتبر اختيار غلام اعترافا جديدا من الإعلام العالمي بالمستوى الكبير، الذي وصله حتى حجز لنفسه مكانا بين الكبار، يذكر أن غلام اختير في عديد التشكيلات كأحسن ظهير أيسر حتى أنه تفوق على مارسيلو الظهير الأيسر لريال مدريد الذي يقال أنه الأحسن في العالم حاليا .

ب-بكوش