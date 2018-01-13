جولة ماجر الأوروبية لن تشمل أي لاعب جديد

يسير الناخب الوطني رابح ماجر إلى مواصلة الاعتماد على الحرس القديم من اللاعبين المحترفين الذين سبق لهم تقمص ألوان المنتخب من قبل وهو ما أكده صاحب الكعب الذهبي، حيث أكد عدم متابعته لأي لاعب من أصول جزائرية ينشط في القارة الأوربية وأن كل ما تتداوله الصحافة من أسماء اللاعبين الجزائريين حاليا لا يعنيه كيف لا وهو الذي فاز على المنتخب الرواندي بتشكيلة من المحليين؟؟ فالناخب الوطني الحالي لا يعرف أيضا عوار وغويني كذلك، وهو منشغل حاليا بمعرفة مستوى البطولة المحلية التي لا يعرف أيضا لاعبيها.

رؤية وجوه جديدة في مارس مستبعدة

بالنظر إلى السياسة التي ينتهجها ماجر حاليا والمنبثقة من سياسية المسؤولين عن الكرة في البلاد فرؤية لاعبين جدد من اللاعبين المحترفين مستعدة جدا إن لم تكن منعدمة وماجر سيقوم بغربلة المحترفين، الذين دافعوا عن الألوان الوطنية من قبل واستدعاء الحد الأدنى منهم والعمل على تقليص تواجدهم مع مرور الوقت.

جولته الأوروبية ستكون لإهدار المال وفقط

لم ينفي ماجر أنه سيقوم بجولة أوروبية لمعاينة بعض اللاعبين المحترفين وإن سلمنا أنه لا ينوي معاينة أي اسم جديد وسيكتفي بمن أسماؤهم مدونة في ملف المنتخب الوطني، فما الفائدة من القيام بهذه الجولة الأوروبية التي ستكون لإهدار الأموال وفقط وسيغلب عليها الطابع السياحي لا العملي، فما الفائدة من اجتماع ماجر بمحرز في إنجلترا أو براهيمي في بورتو وهو الذي أشرف عليهما في تربص طويل بسيدي موسى.

ب-بكوش

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