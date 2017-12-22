جيمس:بايرن ميونيخ وريال مدريد ناديين على مستوى عالٍ جداً

أعرب الدولي الكولومبي جيمس رودريغيز لاعب خط وسط بايرن ميونيخ الالماني عن سعادته في البايرن ، مشيراً الى أنه يتمني البقاء في ميونيخ لسنوات عديدة.

وقال جيمس في تصريحات نقلتها صحيفة أس الاسبانية:أشعر أنني أولد من جديد كلاعب كرة قدم.

وأضاف:بايرن ميونيخ وريال مدريد ناديين على مستوى عالٍ جداً ، ويطمحون دائماً للفوز بالالقاب والجوائز ، ويقاتلون من أجلهم ، وبالنسبة لي بايرن ميونيخ هو واحد من أهم الاندية في العالم.

وأتم قائلاً:ميونيخ مدينة جميلة و أحبها كثيراً ، على الرغم من أن الجانب السلبي الوحيد هنا هو الطقس البارد ، لكنني تكيفت مع ذلك ، ولدي حياة جيدة هنا ، حقاً ميونيخ مدينة رائعة وأتمنى البقاء هنا لسنوات عديدة.