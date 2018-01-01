حارس مانشستر سيتي يكشف سر تصديه لركلة الجزاء القاتلة

كشف البرازيلي إيدرسون مورايس، حارس مرمى فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، سر تصديه لركلة الجزاء أمس الأحد أمام كريستال بالاس في الدقائق الأخيرة من المباراة ليحمي فريقه من الخسارة الأولى بالبريمييرليج.

وقال مورايس في تصريحات نشرتها صحيفة “ميرور” الإنجليزية اليوم الإثنين: “كل ما كنت أفكر فيه هو التصدي لركلة الجزاء، كنا في وقت حرج وكنت أعرف مدى أهمية ذلك، لذلك أنا سعيد جدًا”.

وأضاف: “قبل كل مباراة أجلس أنا وكلاوديو برافو مع مدرب حراس المرمى وندرس طريقة تسديد الخصم لضربات الجزاء”.

وتابع: “بعد ذلك نفذنا هجومًا مضادًا ولكننا لم نستطع أن ننهيه بشكل جيد، لكننا يجب أن نهنئ أنفسنا لأننا قمنا بأفضل ما لدينا ضد فريق جيد جدًا، خلقوا أمامنا الكثير من الصعوبات، والآن نفكر في المباراة المقبلة”.

وأكمل: “بالنظر لظروف المباراة النقطة كانت جيدة جدًا، ولكن بالنظر إلى المباراة فهذا لا يعني أننا لا نستحق الفوز”.

وواصل: “لقد دافعوا جيدًا ولكن كان يجب أن نفوز في المباراة، لدينا موسم مدهش ولا يمكننا أن نشكو، لم نكن في مزاج جيد بسبب حصولنا على نقطة واحدة ولكننا سعداء بأدائنا خلال الموسم”.

وواصل: “سوف نعود للتدريبات استعدادًا للمباراة المقبلة أمام واتفورد، نأمل أن نتمكن من الفوز مرة أخرى ونحافظ على هذا الموسم المذهل في هذه المرحلة”.

وأردف قائلا: “لقد أثبت الفريق أن لديه عقلية جيدة جدًا بسبب حفاظنا على هذه السلسلة الطويلة، أعتقد أننا سوف نتفاعل مع ما حدث بشكل إيجابي”.

واختتم بالحديث عن إصابة مواطنه غابرييل خيسوس وقال: “كان حزينًا في نهاية المباراة لأنه غادر بطريقة غير سعيدة، لا أعرف مدى خطورة الإصابة إلا أنها في الركبة ويحتاج للفحص الطبي”