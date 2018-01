حديث عن اتفاق بين نابولي ومانشستر يونايتد بخصوص غلام 

يبدو أن تجديد الدولي الجزائري في صفوف نادي نابولي الإيطالي فوزي غلام لعقده مع الفريق حتى 2022 لا يعني أبدا أنه باق في الفريق حتى نهاية العقد، بل إمكانية مغادرته للجنوب الإيطالي مع نهاية الموسم واردة جدا خاصة بعد الأخبار التي جاءت بها صحيفة الغارديان الإنجليزية، التي أكدت أن نادي مانشستر يونايتد يصر على الظفر بخدمات غلام بصفته واحد من أحسن المدافعين عالميا في منصبه والمدرب جوزي مورينيو يصر على التعاقد معه.

اتفاق نهائي مقابل 60 مليون أورو

بحسب الغارديان دائما فإن إدارة النادي الإنجليزي اتفقت بصفة نهائية مع إدارة الرئيس دي لورانتيس على انتقال غلام إلى نادي الشياطين مقابل قيمة مالية كبيرة وصلت إلى 60 مليون أورو إضافة إلى استفادة نابولي من بعض الحوافز المادية وهو مبلغ كبير جدا، خاصة إذا علمنا أن نادي نابولي وضع شرط جزائري في العقد الجديد لغلام قيمته 35 مليون أورو للأندية الراغبة في ضمه من خارج إيطاليا وهو رقم سهل على الأندية الإنجليزية كسره بسهولة كبيرة وهو ما يكون المان قد نجح فيه.

موعد الإعلان عن الصفقة قد يكون هذا الشتاء

بالرغم من أن غلام لا يزال بعيدا عن الميادين بعد الإصابة التي تعرض لها على مستوى الركبة، إلا أن اهتمام الأندية به متواصل وبخصوص اتفاق نابولي مع مانشستر يونايتد على كل تفاصيل الصفقة يبقى موعد الإعلان عنها غير واضح، فبحسب ذات المصدر فإن حدوثها يبقى واردا جدا هذا الشتاء على أن ينتقل اللاعب في الصيف وهو أمر يبقى مستبعد وقد يؤثر على مستوى اللاعب وعلاقته مع ناديه.

سيعود نهاية جانفي للتدريبات الجماعية

بعيدا عن أخبار انتقاله إلى البريمرليغ، لا تزال عودة غلام إلى الميادين تشغل الصحافة الإيطالية وخاصة المقربة من نابولي، بالنظر إلى وزنه في تشكيلة المدرب ساري، فبعد أن أنهى عملية إعادة التأهيل من المنتظر أن يعود غلام إلى أجواء التدريبات الجماعية بصفة عادية نهاية الشهر الجاري، على أن يكون جاهزا للمنافسة شهر فيفري بشكل تام، وذلك بعد الاستجابة الكبيرة للعلاج التي أظهرها والتي حيرت حتى الطاقم الطبي للفريق.

ب-بكوش

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.