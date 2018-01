حليش يصاب في الفخذ وقد يبتعد لفترة

كشفت تقارير برتغالية أمس السبت أن تدريبات فريق أستوريل برايا التي جرت أمس عرفت غياب صخرة الدفاع الجزائري رفيق حليش، صحيفة أبولا قالت أن حليش شعر ببعض الآلام على مستوى عضلة الفخذ الأيسر ما دفعه للانسحاب والغياب عن الحصة التدريبية، إصابة حليش لم تتأكد صعوبتها بعد لكن التقارير قالت أنها قد تبعده لفترة، أستوريل سيلاقي نادي فيرانسي يوم غد الإثنين وهو لقاء قد يغيب عنه حليش نظرا لضيق الوقت على أمل ألا تكون إصابته خطيرة جدا ويكون حاضرا في تدريبات فريقه في حصة الاستئناف والتي ستقام الأربعاء المقبل .

