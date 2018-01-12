دورتموند يرمي الكرة في ملعب شورله

طالب هانز يواكيم فاتسكه، الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني، أندريه شورله، استغلال الفرصة في النصف الثاني من الموسم الحالي، وإثبات قدراته، بعدما فشل في تحقيق النجاح مع أسود الفيستيفال منذ انضمامه.

وانضم شورله لصفوف دورتموند، عام 2016، قادمًا من فولفسبورج، وشارك في 4 مباريات فقط مع الفريق، في البوندسليجا هذا الموسم.

وقال فاتسكه، خلال تصريحات نقلها موقع (سبورت 1) الألماني: “بكل صراحة الجميع غير راضين عن شورله حتى الآن، وعليه أن يبحث عن السبب حول ذلك”، مضيفًا: “لا يبدو أن شورله قدم عمله المطلوب معنا في بوروسيا دورتموند”.

وكان وكيل شورله، إنجو هاسبل قد صرح من قبل، أن اللاعب يحتاج لفرصة للمشاركة لاستعادة الثقة في نفسه، ويصل لمستواه المعهود.

وعلق فاتسكه على تصريحات وكيل المهاجم الألماني: “شورله يستطيع الحصول على الفرصة لإثبات نفسه مع دورتموند، ولكن يجب أن يستغلها”.

واختتم بالحديث عن ماريو غوتزه: “نحن نتوقع أن يأخذ الخطوة التالية، واستعادة مستواه الذي كان عليه قبل أن ينتقل إلى بايرن ميونخ”.