دوناروما خارج معركة ديربي الغضب

أكدت تقارير صحفية إيطالية على أن دوناروما حارس ميلان لن يشارك في موقعة الديربي أمام الإنتر مساء اليوم في ربع نهائي كأس إيطاليا.

ذكر موقع فوتبول إيطاليا أن دوناروما خرج من حسابات الديربي بسبب الإصابة التي يعاني منها على مستوي الفخذ لذلك سيعتمد جاتوزو المدير الفني للفريق على الحارس البديل ماركو ستوراري.

واشار الموقع إلى أن دوناروما تعرض لإصابة على مستوي الفخذ في الساعات الماضية وكان ينتظر إجراء فحص طبي جديد اليوم لحسم إمكانية مشاركته اليوم.

ومن المتوقع عودة دوناروما للتدريبات في الأيام القادمة لمواصلة الاستعداد والتحضير لمباراة فيورنتينا يوم السبت المقبل بالدوري.