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دوناروما يؤكد بقاءه في الميلان

14 جانفي 2018 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإيطالي, ملاعب العالم 31 زيارة

وضع جيانلويجي دوناروما حارس مرمى فريق ميلان الإيطالي حدا للشائعات التي انتشرت مؤخرا حول رحيله عن صفوف “الروسونيري” خلال الفترة المقبلة، وأكد دوناروما في تصريحات نقلها “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، أنه مستمر في صفوف ميلان ولن يرحل عن الفريق خلال الفترة المقبلة كما ادعى البعض مؤخرا، وكشف ميرابيلي عن رغبة اللاعب في البقاء ضمن صفوف ميلان خلال الفترة المقبلة مضيفا أنه يتمنى أن يستمر وينهي مسيرته في صفوف الميلان.

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