ديربي لندني يشتعل على لاعب برشلونة

يحظى أحد لاعبي فريق برشلونة الإسباني، باهتمام نادي توتنهام الإنجليزي، وجاره اللندني وست هام يونايتد، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية، في جانفي الجاري.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية وأكدته “أبولا” البرتغالية، فإن توتنهام ووست هام، مهتمان بالحصول على خدمات اللاعب الدولي البرتغالي أندريه غوميز في الميركاتو الشتوي.

ويبدو اللاعب البرتغالي مرشحًا للرحيل عن صفوف برشلونة هذا الشتاء، وسط التوقعات الكبيرة بانضمام لاعب الوسط البرازيلي فيليب كوتينيو للفريق الكتالوني خلال الأيام القليلة القادمة، قادمًا من نادي ليفربول الإنجليزي.

يذكر أن اللاعب الدولي البرتغالي انضم لبرشلونة قبل موسمين قادمًا من نادي فالنسيا الإسباني مقابل 35 مليون يورو، بالإضافة إلى 20 مليون حوافز إضافية.

ولا يعد غوميز من الركائز الأساسية للبارسا في خط الوسط، في ظل وجود الثلاثي أندريس إنييستا، إيفان راكيتيتش وسيرجيو بوسكيتس، بالإضافة إلى عناصر أخرى مثل سيرجي روبيرتو ودينيس سواريز.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.