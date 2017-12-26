ديربي ميلانو في كوبا إيطاليا

الموعد يتجدد بين قطبي ميلانو هذا الأربعاء في ربع نهائي كأس إيطاليا

سيشهد موسم الأعياد هذا الموسم ظاهرة جديدة في الكرة الإيطالية، ألا وهي أن الموسم الكروي لن يتوقف بسبب الأعياد، بل ستستمر عجلة الكرة الإيطالية في الدوران، وسيكون الجمهور على موعد مع حدث لم يحدث منذ بداية الألفية، وهو أن يلتقي قطبي ميلانو، ميلان وانتر، في كأس إيطاليا، حيث سيكون الفريقان في مواجهة من أجل مقعد في نصف نهائي كأس إيطاليا، والأهم، هو تأكيد زعامة المدينة لانتر، وفرصة لميلان لرد الاعتبار بعد هزيمة الدور الأول في الدوري بثلاثة أهداف لهدفين.

تقابل الفريقان في كوبا إيطاليا في 23 مناسبة سابقة، فاز ميلان في تسع مناسبات، وانتر في سبع، بينما حسم التعادل سبعة لقاءات.

لعب الفريقان للمرة الأولى في موسم 1957-1958، ووقتها فاز ميلان بنتيجة 3-2.

وشهدت حقبة السبعينيات سبع مواجهات، وقتها كان نظام الكأس أن نصف النهائي يلعب بنظام المجموعة ومتصدرا المجموعتين يلعبا النهائي.

وكانت البداية في 1971-1972، حيث فاز ميلان في مناسبتين بنتيجة 1-0 ليتصدر مجموعته، وفي موسم 1974-1975 تفوق انتر بمجموع اللقاءين بنتيجة 1-0، ليعود الميلان في الموسم التالي ليعكس الآية ويتأهل هو بنفس النتيجة بعد تصدره للمجموعة.

لكن اللقاء الأبرز في حقبة السبعينيات كان في نهائي عام 1977، إذ كان اللقاء هو الأخير لساندرو ماتزولا، أسطورة انتر، لكن ميلان أفسد الليلة وفاز بهدفين نظيفين لكلا من مالديرا وبراليا ويتوج باللقب.

حقق ميلان انتصارا عريضا في 1993 عندما فاز بثلاثية نظيفة في لقاء العودة لربع النهائي بعدما كان انتهى الذهاب بالتعادل السلبي، وقتها سجل جان بيير بابان هدفين، ورود خوليت هدف.

وفاز انتر للمرة الأولى ذهابا وإيابا في 1994 عندما كرر انتصاره بنتيجة 2-1 في ثمن نهائي البطولة

وتبقى موقعة موسم 1997-1998 هي الأبرز في تاريخ الفريقين في الكأس، حيث حقق ميلان فوزا كاسحا في الذهاب بخماسية نظيفة، ثاني أكبر نتيجة في تاريخ الديربي بعد سداسية ميلان في 2001، تناوب على تسجيلها ألبرتيني، جانز، سافيسيفيتش، نيلسن وكولونيزي بالخطأ في مرماه.

وعوض انتر معنويا في الإياب بالفوز بهدف نظيف في لقاء شهد بداية نهاية مشوار اليوغوسلافي ديان سافيسيفتيش مع الروسونيري بعد الإصابة القوية التي تعرض لها.

وكان الديربي الأخير في الكأس في موسم 1999-2000 في ربع نهائي المناسبة، اللقاءان شهدا تفوق انتر بمجموع 3-2 بعد فوزه ذهابا بنفس النتيجة والتعادل إيابا سلبيا. لقاء الذهاب شهد واقعة طريفة حيث كان الحكم الرابع في ذلك اللقاء هو “ماركو فاسوني” المدير الرياضي الحالي لميلان وسابقا لانتر، كما شهد اللقاء تسجيل كلارينس سيدورف هدفا لانتر، وهي المرة الوحيدة التي سجل فيها الهولندي في مرمى فريقه المستقبلي.

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