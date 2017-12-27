ديفنسا: هؤلاء قادرون على حل أزمة ريال مدريد الهجومية

تفكر إدارة نادي ريال مدريد الإسباني في التعاقد مع مهاجم مميز خلال الفترة القادمة لتعزيز الخط الهجومي للفريق.

ذكر موقع ديفنسا سنترال أن زيدان المدير الفني لفريق الريال قد يحدث تغييرات طارئة في الفترة القادمة لإنعاش هجوم الفريق بعد البداية السيئة.

واشار الموقع إلى أن زيدان لديه العديد من البدائل، وسيكون الحل الأول في منح المهاجم الشاب بورخا مايورال ولاعب الوسط أسينسيو فرصة في الفترة القادمة مع إبقاء بنزيمة على مقاعد البدلاء.

أما الحل الثاني فهو يتمثل في تعاقد الريال مع مهاجم قوي، حيث رصد النادي التعاقد مع واحد من هؤلاء أوباميانج مهاجم بوروسيا أو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان أو أجويرو مهاجم السيتي.