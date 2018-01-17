ديوكوفيتش مازال فارس البطولات الكبرى

أبدى نوفاك ديوكوفيتش، سعادته القوية بعودته لمنافسات البطولات الأربع الكبرى عقب غياب طويل بسبب الإصابة بعدما حقق اللاعب الصربي فوزا ساحقا على الأمريكي دونالد يانغ 6-1 و6-2 و6-4 ليتأهل للدور الثاني في بطولة استراليا المفتوحة للتنس أمس الثلاثاء، ولم تظهر على ديوكوفيتش، المصنف 14، أي علامات على متاعب المرفق التي تسببت في ابتعاده عن النصف الثاني من موسم 2017 وتحرك بحرية وسدد 33 ضربة ناجحة خلال المباراة التي استغرقت ساعة واحدة و51 دقيقة على ملعب مارغريت كورت.

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