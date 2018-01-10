دي بروين يعلن رأيه في صفقة سانشيز المحتملة

أكد البلجيكي كيفن دي بروين، لاعب وسط مانشستر سيتي، أمس الثلاثاء بعد التغلب على بريستول سيتي بنتيجة (2-1) في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم، أنه حال صدقت الشائعات بنية ناديه التعاقد مع الجناح التشيلي أليكسيس سانشيز من آرسنال فإنه سيضيف شيئا للسيتزينز.

وقال دي بروين في تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام البريطانية: “الجناح التشيلي لاعب رائع.. وبالتأكيد سنرى ما سيحدث في موسم الانتقالات هذا”.

وتابع: “إذا أتى لاعب جيد للسيتيزينز، فذلك أمر رائع بالنسبة لنا.. نحن نمر بلحظة طيبة هذه الأيام، والجميع يقوم بعمل كبير. إن جاء سانشيز فسيضيف شيئا للفريق”.ويعد أليكسيس، 29 عاما، أحد اللاعبين الأساسيين في تشكيلة المدرب الفرنسي للغانرز، آرسين فينجر، مثله مثل الألماني مسعود أوزيل، إلا أن نهاية عقدهما ستكون في جوان المقبل، ولذلك إن لم يتم التوصل لتجديد التعاقد في موسم الانتقالات الجاري فسيكون من حقهما مغادرة النادي اللندني في الصيف مجانا.

وعلى جانب آخر، أصبح دي بروين، الذي سجل هدف التعادل أمس أمام بريستول، قريبا من تمديد عقده مع مان سيتي رغم ما أكده اللاعب بأنه لم يتم التوصل لاتفاق نهائي بعد.

واختتم اللاعب البلجيكي تصريحاته: “لا نزال في مرحلة المفاوضات.. أنتظر عرضا من النادي، ولكن وكيلي كان في إجازة خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة. لا يوجد أي جديد حاليا. لست على عجلة من أمري فلا يزال عقدي ساريا لمدة ثلاث سنوات ونصف”.