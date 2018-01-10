دي مارزيو يكشف حقيقة اهتمام ريال مدريد بضم صلاح

قرر الصحفي الشهير جيانلوكا دي مارزيو الخروج من أجل كشف الحقائق بشأن الشائعات التي ربطت نادي ريال مدريد الإسباني بالتحرك من أجل التعاقد مع لاعبين لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

وتطرق الصحفي الإيطالي المتميز لشائعات تحرك النادي الملكي من أجل التعاقد مع اللاعب محمد صلاح جناح ونجم نادي ليفربول الإنجليزي والذي يُقدم موسم استثنائي مع الريدز حتى الآن بموسمه الأول مع الفريق.

وذكر دي مارزيو أن ريال مدريد ينوي الرد على تعاقد برشلونة مع اللاعب البرازيلي صاحب الـ25 عاماً، فيليب كوتينيو، من ليفربول، وذلك عن طريق ضم النجم الآخر لنادي الكوب، وهو الدولي المصري محمد صلاح.

في حين ترغب إدارة النادي الملكي في التعاقد مع النجم المصري حيث يرون أنه يصلح بقوة ليكون صفقة “الغالاكتيكو” القادمة للنادي الملكي من أجل تعديل الوضع السيء للفريق في الموسم الحالي.

وأشار الصحفي الذي يعمل في شبكة “سكاي سبورتس” الشهيرة إلى أن فلورنتينو بيريز رئيس الميرينغي سيسعى بقوة من أجل إقناع اللاعب صاحب الـ25 عاماً للتعاقد معه على طريقة برشلونة وكوتينيو.

يُذكر أن محمد صلاح قد نجح في المساهمة في 27 هدفاً رسمياً مع الريدز هذا الموسم في جميع المسابقات “22 هدفاً و6 أسيست” خلال 27 مباراة لعبها مع الفريق حتى الآن، وحصل مؤخراً على جائزة الاتحاد الأفريقي كأفضل لاعب في أفريقيا عام 2017.

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