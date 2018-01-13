رئيس الكاف يشيد بلخضر بلومي

نشط أمس رئيس الاتحادية الإفريقية لكرة القدم كاف ندوة صحفية أعلن فيها الانطلاق الفعلي للبطولة إفريقيا للمحلين “الشان”، أحمد أحمد أشاد كثيرا بالقدرات الكامنة للقارة السمراء وقال أن بطولة مثل بطولة المحليين قادرة على إخراج نجوم كبار، وكمثال على ذلك أكد رئيس الكاف أن لخضر بلومي واحدا من هؤلاء حيث قال: ” إفريقيا مليئة بالمواهب، هذه البطولات ننظمها من أجل اكتشاف هذه المواهب، لاعب مثل لخضر بلومي نشط في القارة ولم يلعب خارجها لكنه استطاع أن يحصل على جوائز كبيرة ( أحسن لاعب في قارة إفريقيا عام 1981 ) مثل هؤلاء النجوم ترغب القارة دائما في تذكرهم”.

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