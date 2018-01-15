رئيس باليرمو يكشف محاولات نابولي لضم ديبالا

أكد رئيس نادي باليرمو، ماوريسيو زامباريني، أن نادي نابولي حاول التعاقد مع مهاجم الفريق السابق، الأرجنتيني باولو ديبالا، قبل أن ينتقل إلى يوفنتوس.

وقال زامباريني في تصريحاته لراديو “كيس-كيس نابولي”: “ربما يكون أعظم لاعب امتلكه باليرمو، نابولي حاول التعاقد مع ديبالا وعرض علينا 30 مليون يورو إضافة إلى لاعب خط الوسط جورجينيو”.

وأضاف قائلا: “فكرت في هذا العرض، لكن يوفنتوس كان أفضل في طريقة التفاوض معنا”.

وأردف: “ربما لو ذهب ديبالا إلى نابولي لأصبح رمزًا للمدينة، كانت ستكون بيئة مثالية له، فهى أفضل له من مدينة تورينو، في يوفنتوس من الصعب على أي لاعب أن يصبح رمزًا هناك”.

وكان باليرمو قد وافق على بيع المهاجم الأرجنتيني ليوفنتوس في صيف عام 2015، مقابل 32 مليون يورو، إضافة إلى 8 ملايين أخرى كمتغيرات حسب أدائه مع البيانكونيري.