رئيس توتنهام يُعقِّد انتقال هاري كين إلى ريال مدريد

أبدى دانيال ليفي رئيس نادي توتنهام الإنجليزي ثقته الكاملة في بقاء هاري كين ضمن صفوف النادي اللندني رغم رغبة عديد الأندية الكبرى في التعاقد معه.

جاء ذلك أثناء زيارته الملعب الجديد للنادي –الذي هو قيد الإنشاء حاليا- وقال: “أنا واثق 100 % أن كل لاعبي الفريق يريدون البقاء، وأؤكد لكم أنهم سيلعبون مع توتنهام الموسم المقبل”.

لدى ليفي سجل حافل في وضع التعقيدات أمام ريال مدريد، فالرجل المعروف بأنه مفاوض شرس لم يرضخ للضغوطات التي حاول كل من لوكا مودريتش وغاريث بيل فرضها عليه لإجباره على السماح لهما بالانتقال إلى النادي الملكي، واضطرت

إدارة الميرينغي إلى دفع 35 مليون يورو للتعاقد مع مودرييتش، ثم سجل رقما قياسيا للتخلي عن بيل الذي كلف 101 مليون يورو.

يرتبط كين بعقد مع توتنهام حتى 2022، وقد توج مؤخرا بلقب أفضل هداف في أوروبا لعام 2017 مع ما مجموعه 56 هدفا للنادي ومنتخب بلاده متفوقا على كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

ويعد كين الذي يبلغ من العمر 24 عاما هدفا أساسيا لإدارة ريال مدريد التي تحاول التعاقد مع نجم كبير خلال الفترة المقبلة، لكن العقد الطويل الذي يربط اللاعب بناديه، وعدم إظهاره الرغبة في الانتقال يعنيان أن ليفي في موقف قوة وأنه سيفرض

شروطه كعادته للاستفادة من أكبر مبلغ ممكن قبل بيع كين.



كان موريسيو بوتشينيو المدير الفني لتوتنهام قد ترك الباب مفتوحا أمام إمكانية رحيل كين، رغم أنه أصر في السابق على أنه لن يبيع اللاعب مطلقا، فقد صرح خلال مقابلة أجريت معه مؤخرا “إذا طلب أحد اللاعبين الانتقال سيكون علينا أن نرى ما

هو الأفضل، لكن حتى اليوم لم يحدث ذلك”.