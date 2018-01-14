راكيتيتش:”الريال لم يخرج من سباق “الليغا” بعد”

تحدث الكرواتي إيفان راكيتيتش، لاعب وسط برشلونة عن تراجع نتائج ريال مدريد هذا الموسم، في ظل تصدر “البلاوغرانا” جدول ترتيب الليغا” بفارق كبير، حيث قال: “هذه الأمور قابلة الحدوث في أي وقت، لكننا نأمل في مواصلة التفوق وتحقيق الانتصارات”، وتابع لاعب إشبيلية السابق :” الفريق الملكي لم يخرج من سباق “الليغا” بعد”، وأشار إلى عدم رغبة لاعبي البارصا في التركيز على فارق النقاط بين الفريقين لعدم التأثر سلبيا بذلك، وتطرق اللاعب للحديث عن حظوظ منتخب كرواتيا في كأس العالم، قائلا: “أعتقد أننا نملك أقوى مجموعة في تاريخنا”.

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