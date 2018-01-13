راموس الأعلى تصويتًا في تشكيل الأفضل بأوروبا

نشر موقع “بليتشر ريبورت” الإنجليزي، إنفوغراف لأعلى 5 لاعبين حصولاً على الأصوات، فى التشكيل الذي كشف عنه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” لأفضل 11 لاعبًا فى أوروبا خلال عام 2017 ، وتفوق قائد ريال مدريد سيرجيو راموس من حيث عدد الأصوات على زميله في الفريق كريستيانو رونالدو، والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة من حيث عدد الأصوات.

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