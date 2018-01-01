راموس يكشف نوايا زيدان وبيريز

كشف سيرجيو راموس قائد ريال مدريد الإسباني عن اللاعب الأول على رأس قائمة المدرب زين الدين زيدان بموسم الانتقالات الشتوية الجاري.

قال راموس في تصريحات لموقع “دياريو غول” إن الحارس الإسباني كيكو كاسيا أصبح خارج حسابات الفريق، ومن المتوقع أن يغادر قريبا.

وأضاف أن انتداب حارس جديد مسألة في غاية الأهمية بالنسبة لإدارة النادي الملكي، ويعتبر الرئيس فلورنتينو بيريز أن التعاقد مع حارس جديد أولوية عاجلة لضمان استمرار الفريق دون مشاكل، لأنه يرغب في رفع كأس دوري أبطال أوروبا في نهاية المطاف.

لهذا السبب يريد بيريز انتداب حارس مرمى كبير، كايلور نافاس حارس كبير لكنه لم يقنع الرئيس، علاوة على كثرة الاصابات التي تحدث له.

كيكو كاسيا هو البديل الأول لنافاس، لكنه فشل في اثبات جدارته خلال الفرص التي أتيحت له هذا الموسم، وقد قرر الرئيس بيريز بالتوافق مع المدرب زيدان اعفاء كاسيا من مهمته داخل “سنتياغو برنابيو” يناير/ كانون الثاني الجاري.

يذكر أن التقارير الإسبانية تدعي أن الإسباني كيبا أريزابلاغا حارس مرمى أتلتيك بلباو هو حامي عرين ريال مدريد مستقبلا، وهو لاعب موهوب جدا يملك من العمر 23 عاما، قد يكلف إدارة الميرينغي نحو 25 مليون يورو فقط

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