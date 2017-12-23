رد فعل رئيس ريال مدريد بعد خسارة الكلاسيكو

قي فريق ريال مدريد الإسباني هزيمة قاسية من غريمه التقليدي برشلونة بنتيجة 3-0 في لقاء الكلاسيكو الذي جمع بينهم مساء اليوم في الجولة السابعة عشر من الليجا بملعب البرنابيو.

ذكرت صحيفة الماركا الإسبانية أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني كان لديه رد فعل عظيم عندما ذهب إلى غرف خلع الملابس بعد المباراة للوقوف بجانب المدرب واللاعبين في أسوأ لحظة منذ تعيين زيدان كمدرب للفريق.

واشارت الصحيفة إلى أن بيريز يعلم جيداً الفترة الصعبة التي يمر بها الفريق، لذلك توجه على الفور على غرف الملابس للحديث مع اللاعبين.

الجدير بالذكر أن الشوط الأول انتهي بالتعادل السلبي، إلا أن برشلونة سجل ثلاثية عن طريق سواريز وميسي وفيدال في الشوط الثاني