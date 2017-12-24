رسالة بيريز النارية لبنزيمة بعد الهزيمة المذلة في الكلاسيكو

وجه فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني رسالة نارية للدولي الفرنسي كريم بنزيمة بعد الهزيمة المذلة للفريق أمام برشلونة بثلاثية نظيفة في كلاسيكو البرنابيو.

وقال بيريز بحسب ما ذكرت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية في رسالته للفرنسي أنه لن يسمح بمشاركته مرة اخرى في أي كلاسيكو امام برشلونة وهو ما يوضح سعيه نحو بيع المهاجم.

المدرب الفرنسي زين الدين زيدان كان لديه ثقة كبيرة في قدرات مواطنه ولكن العكس تماماً هو ما يشعر به رئيس الميرينغي ولا يضع اعتبارات لخطط زيزو.

بنزيمة قد يكون ضحية الكلاسيكو الوحيدة حيث أن بيريز يريد الحصول على مهاجم قوي يقود الخط الأمام للريال في الفترة المقبلة.