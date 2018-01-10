رسالة خاصة من كوتينيو لمدربه السابق

تعتبر صفقة البرازيلي فيليب كوتينيو، هي الأبرز في العام الجديد 2018 حتى الآن، بعد رحيله مؤخرًا لبرشلونة الإسباني، قادمًا من ليفربول الإنجليزي.

وذكرت صحيفة سبورت، أن فيليب كوتينيو، وجه رسالة خاصة للمدرب بريندان رودجرز، الذي لعب تحت قيادته في الريدز، قبل أن يرحل المدير الفني خلال 2015.

وكان رودجرز، هو من جلب كوتينيو إلى ليفربول، قادمًا من إنتر ميلان، مقابل 10 ملايين يورو، إلى أن أصبح واحدًا من أفضل اللاعبين في العالم، خلال الوقت الحالي.

وفي خبر نشرته صحيفة ديلي ريكورد، كشف رودجرز أن كوتينيو، بعث له رسالة، الأسبوع الماضي، مؤكدًا أن النجم البرازيلي لا زال نفس الشخص المتواضع.

وقال رودجرز “وجه لي رسالة لطيفة عندما وصل إلى برشلونة، إنه رجل عظيم، ولم يخلق لي أي مشكلة، في ليفربول كان من السحر العمل معه”.

ويرى رودجرز، أن وصول كوتينيو لنادي برشلونة، أمر رائع للطرفين، لأن اللاعب يمتلك الأسلوب الذي يلعب به البلوجرانا.

وختم رودجرز حديثه بقوله “كوتينيو منضبط والجميع بحاجة للثقة به، لقد تطور وتحسن، الآن سيكون مع لويس سواريز، سوف يفعلان أشياء جيدة حقًا”.