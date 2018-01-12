رسميًا.. الغنودي ينضم لشبيبة الساورة

أعلن نادي شبيبة الساورة ، اليوم الجمعة، تعاقده بشكل رسمي مع اللاعب الدولي الليبي محمد الغنودي، مهاجم أهلي طرابلس.

وأوضح الموقع الرسمي للنادي الجزائري، أن فترة التعاقد ستكون لمدة 18 شهرًا، وأشار إلى أن إدارة فريق الجنوب في مقدمتها زرواطي محمد، تحدت جميع العروض، وأسعدت الأنصار بخطفها للاعب بعد مفاوضات ماراثونية دامت لأكثر من 36 يومًا.

من جهته، كتب الغنودي عبر صفحته الرسمية بموقع (فيسبوك): “الحمد الله، نسأل التوفيق مع نادي شبيبة الساورة، ونكون عند حسن ظن الجماهير والإدارة”.

وأضاف اللاعب الليبي: “اخترت رقم 11، لأنني فزت به بأول بطولة كانت لي مع الزعيم الليبي”.

و يعتبر الغنودي من أبرز المهاجمين الليبيين خلال السنوات الأخيرة، ونجح في خطف جائزة هداف الدوري الليبي في آخر نسختين من المسابقة.