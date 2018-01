رضوان كروش مطلوب في جنوة الإيطالي

كشفت صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية أمس السبت أن نادي جنوة الناشط في الدرجة الأولى الإيطالية يتابع خطوات موهبة باريس أف سي وأحد اكتشافات الليغ 2 هذا الموسم الجزائري رضوان كروش، الصحيفة الفرنسية قالت أن مسيري النادي الإيطالي تابعوا كروش منذ فترة وهم معجبون كثيرا بقدراته وأرقامه وعطفا على ذلك سيقدمون عرضا رسميا من أجل ضمه في قادم الأيام .

إدارة جنوة ترغب في ضمه في جانفي الحالي

بحسب التقارير الفرنسية دائما فإن إدارة جنوة راغبة في ضم رضوان كروش اليوم قبل الغد، حيث كشفت أنهم يرغبون في الاستعانة بخدماته نظرا لتدهور الوضع في الفريق، فجنوة العريق يحتل حاليا الصف الـ16 في الترتيب وهو قريب جدا من مراكز الهبوط، وإذا لم تقم الإدارة بتعاقدات في المستوى في النصف الثاني من الموسم فإن الفريق سيسقط لا محالة للدرجة الثانية .

أندية كثيرة ومنها أندية الدوري الصيني ترغب أيضا في ضمه

مستوى كروش الكبير في النصف الأول من الموسم واعتباره واحدا من أحسن اللاعبين في الليغ 2 جلب إليه أنظار الكثير من الأندية، الصحافة الفرنسية قالت أن كروش متابع بقوة من عدة أندية فرنسية وغير فرنسية كما أن بعض المناجرة الصينيون تواجدوا في آخر لقاء لفريق أف سي باري وربما يرغبون في ضمه قريبا، الأخبار المتتالية تؤكد بأن رضوان يقضي ومن دون شك أيامه الأخيرة في باريس أف سي وفي أحسن الأحوال لن يستطيع النادي إبقاءه أكثر من الصيف المقبل .

اللاعب لا يريد التسرع ومتخوف من خوض تجربة خارجية

إلى ذلك كشفت تقارير فرنسية أن رضوان لا يرغب في تغير الأجواء في الوقت الحالي، حيث لم يلعب في المستوى العالي سوى ست أشهر ( هذا إذا اعتبرنا الليغ 2 مستوى عالي ) وعطفا على ذلك يرغب في الانتظار مع باريس أف سي أو على الأقل نادي من الليغ 1 لفترة أخرى من أجل تطوير قدراته على أن يكون قادرا بعدها على التنقل لدوري كبير مثل الإيطالي .

مازال ينتظر التفاتة من طرف ماجر

بعد أن لفت إليه أنظار الكثير من الأندية وعلى رأسها جنوة مازال الشاب الجزائري يسعى للفت أنظار مدرب المنتخب الوطني رابح ماجر، كروش وقبل أشهر صرح أنه يحلم بارتداء القميص الوطني ويتمنى أن يأتي ماجر أو أحد معاونيه لمعاينته والوقوف على قدراته، كروش قال وقتها أن ماجر استدعى لاعبين من الليغ 2 ( دهام وفرحات ) ما يعني أن الليغ 2 منافسة يمكن لماجر أن يستدعي منها لاعبين .

بورقعة –ع

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.