رفيق غيتان:” لم أقل أبدا أنني أرغب في اللعب للجزائر “

أدلى اليافع الجزائري وواحد من أبرز المواهب في فرنسا حاليا رفيق غيتان لاعب لوهافر من الدرجة الثانية الفرنسية بتصريحات لصحيفة “أونز مونديال” الفرنسية، تكلم فيها عن بعض الشائعات التي ربطته بالمنتخبين الجزائري والمغربي بصفته يحمل الجنسيتين، رفيق فند كل تلك الأخبار حين قال:” نعم سمعت بعض الشائعات عن هذا الموضوع لكني في الحقيقية لم أعط أبدا موافقتي لأي من المنتخبين، أنا الآن في المنتخب الفرنسي للشباب وتركيزي فقط على المنتخب الفرنسي ” وقدم غيتان مستويات كبيرة جدا، رغم سنه الصغير 18 سنة فقط، وهو ما جلب إليه أنظار الاتحاديتين الجزائرية والمغربية بما أنه من أب جزائري وأم مغربية، لكنه على ما يبدو لا يفكر في تمثيل المنتخبين .

