رقم ريال مدريد التاريخي تحطم أخيراً!

حطم برشلونة الرقم القياسي بالمبالغ المدفوعة على الانتقالات خلال موسم واحد بعد إتمام تعاقده مع كوتينيو لتصل حصيلة ما صرفه البارسا خلال موسم 2017\2018 إلى 312,5 مليون يورو.الرقم القياسي السابق كان مسجلاً باسم ريال مدريد حيث تعاقد مع العديد من اللاعبين بموسم 2008\2009 أبرزهم كريستيانو رونالدو وكاكا وبنزيمة وألونسو لتكون حصيلة ما صرفته إدارة بيريز حينها هي 257,4 مليون يورو.

هذا الرقم جاء بعد انتقال كوتينيو مقابل 120 مليون يورو قابلة للزيادة بقيمة 40 مليون يورو عدا عن ضم عثماني ديمبيلي مقابل 105 ملايين يورو إضافة لضم باولينيو “40 مليون يورو” وسيميدو “30,5 مليون يورو” وديلوفيو “12 مليون يورو” ومارلون “5 ملايين يورو” علماً أن برشلونة قام بوضع قيمة متغيرات كبيرة كي لا يسجل كامل المبلغ بموسم واحد خوفاً من مخالفة قواعد اللعب المالي النظيف.

على الطرف الآخر ممكن لباريس سان جيرمان أن يحطم هذا الرقم بحال تحويل إعارة مبابي لانتقال هذا الموسم كون قيمة شرائه هي 150 مليون يورو علماً أن الباريسي كان قد دفع 238 مليون يورو الصيف الماضي من بينها 222 مليون يورو دٌفعت لضم نيمار وبالتالي بحال تحويل إعارة مبابي لشراء هذا الموسم ستصل قيمة ما دفعه متصدر الليغ 1 إلى 388 مليون يورو.

مانشستر سيتي ليس ببعيد عن هذه الحسابات حيث صرف حوالي 249 مليون يورو الصيف الماضي لكن يبدو أن فريق بيب لا يخطط لتعزيزات كبيرة بالشتاء.

