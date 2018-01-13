روسيا تبدأ تجديد الطرق استعدادا للمونديال

ذكرت وكالة أنباء “تاس” الروسية أن الحكومة الروسية انتهت من تطوير 14 طريقاً من أصل 140 تستهدف الانتهاء منها قبل انطلاق كأس العالم فى يونيو المقبل، من أجل التسهيل على رواد البطولة لزيارة المعالم السياحية الروسية أثناء المونديال ، وكانت بلدية العاصمة الروسية “موسكو” أعلنت عن إطلاق تطبيق خاص بمحطات مترو الأنفاق بالعاصمة، لتسهيل مهام رواد كأس العالم ،لكن الغريب فى الأمر أن اللجنة المنظمة تجاهلت وضع التطبيق باللغة العربية، رغم أن هذه البطولة تُمل حدثاً تاريخياً للعرب، بسبب مشاركة 4 فرق تتحدث العربية لأول مرة فى التاريخ وهى مصر، السعودية، المغرب، تونس،.

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