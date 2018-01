روس باركلي ينضمّ إلى تشيلسي لمدّة 5 مواسم قادماً من إيفرتون وقد بلغت قيمة الصفقة ما يُقارب 15 مليون جنيه استرليني

