رونالدو يصف انتقال نيمار إلى الـ. بي آس جي بخطوة إلى الوراء

وصف المهاجم البرازيلي الأسطوري رونالدو نازاريو دا ليما المُلقب بالظاهرة، انتقال مواطنه نيمار دا سيلفا من برشلونة إلى باريس سان جيرمان، بأنه خطوة للوراء، وذلك رغم مرور نحو ستة أشهر على انضمام الساحر الصغير للبياسجي ، جاء حديث رونالدو عن نيمار أثناء المقابلة الثانية له مع مواطنهما زيكو أسطورة منتخب السامبا فى الثمانينيات، من الحوار الذي يُبث عبر موقع “يوتيوب”، ويتحدثان خلاله عن ذكريات كأس العالم ، وعند السؤال عن نيمار، قال رونالدو: “أعتقد أن انتقاله إلى باريس سان جيرمان يُعد خطوة للوراء رغم أن الفريق الفرنسي يقدم مستويات جيدة.. أنا أيضاً كنت في برشلونة وانضممت لإنتر ميلان، ولكن الدوري الإيطالي كان من أقوى البطولات فى العالم آنذاك”، وتطرق رونالدو للحديث عن غابرييل جيسوس نجم مانشستر سيتي الشاب، قائلاً: “إنه رائع جداً ويمكنه تحمل الكثير من الضغوط.. هو صبي موهوب للغاية ولديه الكثير من الانضباط والتفاني.. أحياناً كثيرة أرى نفسي فيه ويتجسد ذلك فى رغبته القوية لتحقيق الفوز ومهاراته وتحركاته فى الملعب”.

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