ريال مدريد حاول خطف كوتينيو من برشلونة بعرض خرافي!

كشفت تقارير صحفية أن ريال مدريد الإسباني حاول إفشال صفقة انضمام صانع الألعاب فيليب كوتينيو للغريم برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ووفقا لصحيفتي موندو ديبورتيفو وديلي ستار فإن ريال مدريد عرض مبلغ 200 مليون يورو لضم البرازيلي، الا أن صاحب الـ25 عاما أكد أنه لا يريد سوى الانتقال لبرشلونة.

وأشارت التقارير إلى أنه من غير المعروف نوايا ريال مدريد من وراء هذا العرض، وهل كان يريد اللاعب بالفعل أم لأنها كانت مجرد محاولة للتسبب في خسارة مالية لبرشلونة من خلال إجبار النادي الكتالوني على دفع مبلغ أكبر لليفربول؟

وأخيرا أشارت صحيفة موندو ديبورتيفو إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتدخل فيها ريال مدريد لمحاولة خطف هدف لبرشلونة في الميركاتو، حيث نجح الميرنجي من قبل في ضم ماركو أسينسيو، ثيو هرنانديو، وداني سيبايوس، والذين كانوا جميعا محل اهتمام النادي الكتالوني.

