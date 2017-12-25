ريال مدريد في الطريق لخسارة جوهرة جديدة

خسر نادي ريال مدريد خدمات الثلاثي خاميس رودريغيز ، ماريانو دياز وألفارو موراتا في الصيف الماضي ليندم النادي الأبيض الإسباني لفترات طويلة من الموسم الحالي على فقدان خدماتهم ليدفع الثمن خسارة الليغا بشكل مبكر من خلال الابتعاد بفارق 14 نقطة عن المتصدر برشلونة.

ويبدو أن لاعب أخر بقدرات كبيرة يخطط للرحيل عن صفوف ريال مدريد بسبب الضيق والغضب من المدرب الفرنسي زين الدين زيدان وهو اللاعب الشاب ماركو أسينسيو.

وفقا لتقارير صحيفة “دايلي اكسبريس” البريطانية فإن أندية ناديا مانشستر يونايتد وتوتنهام استفسرا عن إمكانية التعاقد مع ماركو أسينسيو في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويعاني أسينسيو من تجاهل مستمر للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان الذي يفضل كريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة في خط الهجوم على حساب الاعتماد على اللاعب الشاب وهو ما سيدفع لاعب مايوركا السابق لتقليد ألفارو موراتا من خلال التفكير في اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

صاحب الـ21 عاما لعب 883 دقيقة فقط في الدوري الإسباني هذا الموسم وسجل 4 أهداف وصنع 3 أهداف كما شارك في لقاء وحيد كأساسي في دوري الأبطال الأوروبي من دون تسجيل أو صناعة أهداف.