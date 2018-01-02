ريال مدريد مستعد لإشعال الحرب من أجل التعاقد مع نجم أتلتيكو وحرمان برشلونة منه

يسعى ريال مدريد للتعاقد مع نجم أتلتيكو مدريد الفرنسي أنتوان غريزمان المرتبط بالانتقال للعديد من الأندية الكبيرة بمقدمتها برشلونة ومانشستر يونايتد.

صحيفة “دياريو غول” الإسبانية أكدت وصول برشلونة لمرحلة متقدمة من المفاوضات مع غريزمان مما يشير لقرب انتقاله للنادي الكاتالوني لكن بحسب الصحيفة فإن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز تدخل بشكل مفاجئ لمنع الصفقة.

وبحسب الصحيفة قام رئيس الريال بالتواصل مع غريزمان وطلب منه عدم الموافقة على عرض برشلونة قبل أن يعرف قيمة العرض الذي سيقدمه له للانتقال لريال مدريد.

ويرغب بيريز بجعل غريزمان النجم الجديد للميرينغي مع تقديم راتب كبير له ودور محوري بالفريق سعياً منه لمنع انتقال الفرنسي الذي يُصر ميسي على تواجده بجانبه ببرشلونة.

ويسعى بيريز لتحقيق انتفاضة هجومية بالفريق بظل كثرة إصابات بيل وانخفاض مستوى بنزيمة وتقدم رونالدو بالسن.

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