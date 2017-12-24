ريال مدريد يتخذ قرارات صارمة في الميركاتو الشتوي بعد نكسة الكلاسيكو

يبدو أن نادي ريال مدريد أتخذ قرارات صارمة بعد الإنهيار في الكلاسيكو ، أثر خسارته الثقيلة بالامس أمام برشلونة بنتيجة 3/0 ضمن منافسات الليغا الاسبانية.

وكان يوم 23 ديسمبر ، هو الموعد الرئيسي والنهائي للرئيس فلورنتيو بيريز الذي منحه لمدرب الفريق زين الدين زيدان لاتخاذ قرار للذهاب أو لا في سوق الانتقالات الشتوية في جانفي.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الاسبانية أن رئيس الريال فلورنتينو بيريز قد قرر التوقيع على لاعبين جدد قبل شهر ، ولكن زيدان رفض ذلك ، ومنحه الرئيس هامش الثقة حتى كأس العالم للأندية ومن ثم الكلاسيكو.

ومع إنهيار ريال مدريد ضد برشلونة بالامس وخسارته بثلاثية نظيفة ، اتخذ النادي القرار بالفعل ، وسيكون هناك توقيع جديد في جانفي ، ويأتي ذلك رغم أن زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد لا يريد ضم أي لاعب في جانفي للفريق خوفًا من التأثير على اللاعبين الحاليين، ولمنع أي خلافات داخل غرف الملابس. .

وأوضحت الصحيفة أن بيريز يرى أن الفريق يحتاج لضخ دماء جديدة في جانفي ، وتم تحديد التوقيع مع مهاجم هذا الشتاء كأولوية للنادي.

ولا يزال زيدان يثق في كريم بنزيمة ، ولا يريد طلب التوقيع مع مهاجم ، ومع ذلك ، يعتقد فلورنتينو بيريز أن بنزيمة يحتاج الى المنافسة مع مهاجم مميز من الطراز الرفيع ، كما أنه بدون أهداف كريستيانو رونالدو ، يحتاج الريال الى المهاجم رقم 9 على وجه السرعة.

ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان هو الهدف الرئيسي للريال في شهر جانفي ، وسوف يكون الريال على إستعداد لدفع 100 مليون يورو للحصول على خدماته ، بالاضافة الى ذلك ، سيكون متاحاً للعب في دوري أبطال أوروبا ، وهو ما يراه النادي مناسباً للغاية للفريق.

ولكن إيكاردي ليس المهاجم الوحيد رقم 9 الذي يريده ريال مدريد في خط الهجوم ، ففي الايام الآخيرة ظهر اسم الكون أغويرو مهاجم مانشستر سيتي ، بعدما أكدت إخبار إنجليزية أن لديه علاقة سيئة مع بيب غوارديولا والتي يمكن أن تسهل مسيرته من الانتقال للميرينغي ، وقد يكلف خزينة الريال حوالي 70 مليون يورو ، ولا يمكن أن يلعب في دوري الابطال نظراً لمشاركته مع مانشستر سيتي هذا الموسم.

من ناحية أخرى فإن ريال مدريد يسعى للتعاقد مع الإسباني الشباب كيبا حارس مرمى فريق أتلتيك بيلباو الإسباني، والذي من المرجح أن ينضم للفريق في جانفي القادم ، مقابل 20 مليون يورو.